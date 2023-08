Rfi, ultimati lavori sulla rete lombarda per 114 milioni

Si sono conclusi gli interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana (capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) sulle linee Como - Molteno - Lecco, Lecco - Tirano, Milano San Cristoforo - Milano Rogoredo, Pavia - Casalpusterlengo e Milano - Domodossola. L'investimento complessivo per i lavori e' stato di circa 114 milioni di euro.

Il dettaglio degli interventi di Rfi in Lombardia

In particolare: sulla linea Lecco - Tirano sono stati eseguiti lavori multisettoriali di manutenzione straordinaria e potenziamento propedeutici alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Proseguiranno, invece, fino al 10 settembre i lavori di rinnovo binari e rinnovo impianti di trazione elettrica tra Sondrio e Tirano, il piano di rinnovo deviatoi nella stazione di Tirano e il restyling della stazione di Tresenda e del primo marciapiede della stazione di Morbegno. Investimento economico: 35 milioni di euro.

Sulla linea Como - Lecco si sono conclusi i lavori tra Albate e Molteno e tra Molteno e Lecco per la realizzazione di sottopassi e pensiline di Oggiono e Molteno e per l'adeguamento dei marciapiedi della stazione di Molteno allo standard europeo per permettere una piu' agevole salita e discesa dei passeggeri. Investimento economico: 20 milioni di euro.

Sulla linea Milano - Mortara sono terminati i lavori fra Milano Rogoredo e Milano San Cristoforo per la realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana e lo spostamento del tracciato dei binari che consente la costruzione del villaggio olimpico. Investimento economico: 16 milioni di euro.

Sulla linea Pavia - Casalpusterlengo sono state eseguite attivita' di rinnovo binari e manutenzione alle opere civili. Investimento economico: 33 milioni di euro; sulla linea Milano - Domodossola sono in corso fra le stazioni di Sesto Calende interventi di manutenzione straordinaria che si concluderanno anch'essi il 10 settembre. Investimento economico: 10 milioni di euro.