Rho, accoltella il compagno dopo una lite: arrestata

Accoltella il compagno al culmine di una lite e viene arrestata per tentato omicidio. E' successo ieri sera a Rho, dove i carabinieri sono intervenuti dopo che una lite e' degenerata nel sangue; una donna rumena nata nel 1973 ha aggredito con un coltello da cucina il compagno convivente, pure rumeno classe 1974, operaio, incensurato, causandogli una ferita all'addome. L'uomo e' stato trasportato presso il pronto soccorso di Rho in codice giallo, dove i medici l'hanno trattenuto in osservazione, mentre la donna e' stata arrestata per tentato omicidio e condotta a San Vittore.