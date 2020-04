Rho: coppia trovata morta in casa, ipotesi omicidio-suicidio

Un uomo di 38 anni e una donna di 52 sono stati trovati morti intorno alle 20 di giovedi' sera, entrambi con un colpo di pistola alla testa, nell'appartamento in via Ticino in cui abitavano a Rho (MI). I carabinieri della compagnia di Rho, dalle prime indagini, propendono per l'ipotesi di omicidio-suicidio. A chiamare le forze dell'ordine è stata la madre del 38enne, preoccupata dal fatto che da alcune ore tentava invano di mettersi in contatto telefonicamente con il figlio. Una volta intervenuti nell'abitazione i militari si sono ritrovati davanti ai loro occhi i due corpi senza vita entrambi riversi su un divano, e l'arma usata, un revolver, detenuto illegalmente.