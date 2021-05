Rho: trovato cadavere di ragazza, si indaga sulle cause del decesso

Il cadavere di una donna di colore di circa 25 anni e' stato ritrovato nel tardo pomeriggio del 12 maggio, in localita' Mazzo di Rho, in provincia di Milano. A scoprire il corpo alle 17.40 in via Morandi e' stato un cittadino che ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, le cui cause sono ancora da chiarire. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Milano che sono al lavoro per identificare la vittima.