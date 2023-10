Ricordo di San Francesco patrono d’Italia in Piazza Risorgimento a Milano

Il 4 ottobre festa per San Francesco patrono d’Italia e Piazza Risorgimento e tutto il quartiere milanese ha invitato la città ad una festa con un tema: il dono.

Da un’idea di Massimiliano Finazzer Flory in collaborazione con il Municipio 3 e alla presenza dell’assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, del Questore di Milano, Dr. Giuseppe Petronzi e del Prefetto di Milano, dr. Renato Saccone.

La piazza è diventata teatro di incontri, letture, musica, mostre con foto storiche di Milano, visite guidate e attorno alle vie i negozianti hanno offerto doni e occasioni per stare insieme.

«La festa è anche l’occasione per avviare il restauro della statua e del monumento dedicato a Francesco d’Assisi» ha anticipato Finazzer Flory, che dichiara: «Donare significa desiderare relazioni per una Milano da custodire con la cultura. A partire dalla nostra identità storica serve un movimento dal basso verso le braccia aperte. Scendere in piazza non per protestare ma per progettare armati di poesia».

Il 4 ottobre era anche la giornata mondiale degli animali che sono stati i benvenuti accompagnati. Dalle ore 8.00 alle ore 24.00, in fasce orarie, gli esercenti hanno offerto un dono. Gli spettacoli si sono svolti dalle ore 19.00 alle ore 20.30 in Piazza Risorgimento - Monumento di San Francesco.

Dopo i saluti istituzionali c’è stata la lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory del Cantico delle creature e del canto XI del Paradiso della Divina Commedia con accompagnamento musicale all’arpa con Luisa Prandina. Il Gruppo vocale Karakorum e le canzoni milanesi alla chitarra con Maurizio Perego.

Si è ringraziato per la collaborazione il Comune di Milano, i Frati Cappuccini in Opera San Francesco, l’associazione Commercianti di zona. «Sogno una città – conclude Finazzer Flory – in cui la cultura sia al governo, capace di porre al centro la persona con le sue relazioni a partire da un’offerta di istruzione ed educazione lungo una via segnata da legalità e libertà artistica. Dante ci ha indicato una strada: ci si arricchisce se non si vaneggia.»

Servizio fotografico Nick Zonna