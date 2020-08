Ricorso Rizzo su Milano Next, la società dovrà fornire tutta la documentazione

Accolto il ricorso del consigliere comunale, Basilio Rizzo, in cui chiedeva di vedere i documenti relativi alla societa' Milano Next, nuova realta' che ambisce alla gestione del trasporto pubblico milanese. Basilio Rizzo a settembre aveva fatto ricorso per visionare i documenti che non gli erano stati messi a disposizione dopo una richiesta di accesso agli atti. "E' una sentenza importante che sancisce il diritto del Consigliere Comunale di poter esaminare tutti gli atti che consentono lo svolgimento consapevole ed efficace del proprio mandato", ha spiegato Rizzo in una nota. Secondo Rizzo "la disponibilita' di tutta la documentazione permettera' al Consiglio Comunale di contare in una partita cosi' rilevante quale e' quella del trasporto pubblico locale. Inoltre confido che al Consiglio comunale sia ora data tempestiva comunicazione dei procedimenti analoghi in corso e progettati in futuro, nella trasparenza totale sugli atti relativi ad essi".