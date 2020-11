Rider, corteo non autorizzato a Milano

Oltre un centinaio di rider in corteo a Milano ieri sera. Si tratta di una manifestazione non annunciata né autorizzata dalla questura cheha creato problemi alla circolazione stradale. Il gruppo è partito da via Torino e ha attraversato il centro fino ad arrivare a piazza Duomo, dove è rimasto in presidio. Il 30 ottobre si era svolta un’altra protesta in piazza XXIV Maggio, contro il contratto collettivo siglato da Assodelivery e Ugl, in vigore dal 3 novembre.Il corteo

Il corteo ha proseguito la marcia lungo via Manzoni, in direzione di piazza della Repubblica. La manifestazione non autorizzata è stata monitorata dalle forze dell'ordine, che ha creato un cordone per evitare ulteriori ingorghi. Ha spiegato Mario Grosso di Uiltucs al quotidiano Il Giorno: «Una protesta per l’entrata in vigore del nuovo contratto siglato tra Ugl e Asso-delivery, che peggiora le condizioni di lavoro e in particolare i pagamenti. Tutte le piattaforme hanno peggiorato le condizioni per i lavoratori". Un tavolo di discussione è atteso per l’11 novembre, con il Ministero del Lavoro che ha convocato una riunione tra Cgil, Cisl, Uil,la rete Rided per i diritti, Ugl e Assodelivery