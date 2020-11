Rider in sciopero sino a domenica. Chi lavora viene bloccato

In piazza Virgilio a Milano, zona Conciliazione, un gruppo di rider in sciopero ne ha aggredito un altro in motorino svoutandogli lo zaino dal cibo per strada. Il motivo è che era stato indetto uno sciopero sino domenica contro l'accordo sindacale per il contratto siglato da AssoDelivery con Ugl e chi sta scioperando non vuole che gli altri lavorino, tanto che una cinquantina di rider organizzati in piccoli gruppi stanno girando per la città a bloccare chi lavora.