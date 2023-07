Riecco Noi Moderati in Consiglio Comunale: fuori Forte, dentro Padalino

Il consiglio comunale di Milano ha convalidato l'elezione di Mariangela Padalino (Maurizio Lupi Milano Popolare) in sostituzione del dimissionario consigliere Matteo Forte, eletto consigliere regionale a febbraio con Fratelli d'Italia.

Noi Moderati, così, rifa' il suo ingresso nel parlamentino milanese, dopo che Forte aveva lasciato il partito per migrare verso quello della presidente del consiglio. "Sono molto emozionata - ha detto la consigliera prendendo parola per la prima volta in aula - Esprimo la mia piu' forte gratitudine per essere seduta oggi qui a rappresentare chi mi ha votata nel 2021 e tutti i cittadini. Essere in quest'aula e' un privilegio istituzionale ma soprattutto umano. Questa è una legislatura molto importante, con il post Covid, il Pnrr, la sfida della transizione energetica, il lavoro andra' fatto con consapevolezza, passione, e tutti insieme, pur nelle differenze", ha detto Padalino.