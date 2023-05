Riforma della Sanità lombarda, Fontana: "Possiamo anche fare cambiamenti"

"Contrariamente a chi non vuole cambiare niente, se noi faremo valutazioni che vanno in una direzione diversa prenderemo in considerazione la possibilità di cambiare". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante l'evento Salute Direzione Nord in corso al Palazzo delle Stelline di Milano, dopo l'audizione di ieri di Bertolaso in commissione Sanità sullo stato di attuazione della riforma sanitaria varata nell'ultima legislatura. Quella dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso "io la vedo come un'apertura. Ha detto che farà valutazioni sull'opportunità di introdurre eventuali modifiche - ha concluso - mi sembra una dimostrazione di democrazia e disponibilità".

Autonomia, Fontana: "C'è una parte politica che cerca di mettere tutti i bastoni tra le ruote possibili"

"Non capisco questa opposizione fatta alla riforma che non toglie niente a nessuno e da' a tutti la possibilita' di efficientare i servizi. E' una dimostrazione che ad una certa parte non interessa fare il bene comune, ma solo fare polemiche per strappare qualche voto e consenso", ha aggiunto Fontana. C'e' una parte politica, ha proseguito Fontana, "che cerca di mettere tutti i bastoni tra le ruote possibili per bloccare l'Autonomia. La dimostrazione e' che" nel dossier del Senato che la boccia "non ci sono valutazioni concrete, sono solo tentativi da parte di qualcuno che sta perdendo il suo potere per impedire che il Paese si velocizzi, si modernizzi. I retrogradi ci sono sempre"

Autonomia, Fontana: "Manine burocratiche vogliono mantenere lo status quo"

Sull'autonomia "il tempo sta scadendo: si vuole mantenere lo status quo o si dà ai territori la possibilità di gestire direttamente dando un'impostazione diversa allo Stato?". Sono ancora parole di Fontana: "Ci sono manine burocratiche che mandano in giro questi documenti" ha aggiunto Fontana tornando sulle polemiche scaturite dalla pubblicazione sui social di un documento critico sull'autonomia dell'ufficio studi del Servizio del bilancio del Senato. "Dal centro - ha concluso Fontana - non c'è la volontà di affrontare questo problema, sono tutti convinti che si possa andare avanti con la gestione ministeriale e centralistica del potere".