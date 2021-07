Rigenerare la città: il caso del quartiere San Siro a Milano

Giovedì 22 luglio il convegno di presentazione della proposta per la valorizzazione delle aree di edilizia popolare nel quartiere di San Siro a Milano

La ricerca, sviluppata dall’ing. Gianni Verga - già assessore in Regione Lombardia e in Comune di Milano, e padre di numerosi progetti di riqualificazione urbana sul territorio di Milano e hinterland, insieme all’architetto Massimo Roj di Progetto CMR, all’avvocato Antonio Belvedere partner di Studio BIP e al dottor Fabio Bandirali, propone un nuovo modello di sviluppo dei quartieri di edilizia popolare nelle città italiane.

Partendo dall'analisi dei grandi programmi di rigenerazione urbana in corso in alcune città europee, come Amburgo, Parigi e Lisbona, la proposta agisce su più livelli: sociale, urbanistico, architettonico e ambientale, per restituire alla città un tessuto completamente rinnovato e rigenerato.

Lo studio propone un modello di intervento che si basa su una partnership pubblico-privato, che garantisce costo zero per l’Amministrazione Pubblica e il mantenimento di tutti gli abitanti residenti nello stesso quartiere. Sono stati individuati sette quartieri di Milano come possibili casi di applicazione del nuovo approccio, sulla base di caratteristiche e necessità di intervento simili.

Nello specifico il quartiere di San Siro è stato scelto come primo esempio del processo. Il quartiere è diventato negli anni un ambito socialmente complicato, caratterizzato da un livello edilizio e di servizi inadeguato. Attraverso tre fasi di intervento si propone di trasformare radicalmente l’aspetto della zona: non più una serie di edifici bassi disposti a “filare”, ma più nuclei ad alta densità, disposti attorno ad aree verdi comuni. Un’ipotesi che consente di decuplicare il verde fruibile e creare spazi indispensabili per la vita di quartiere (dai negozi di vicinato ai coworking, dai laboratori alle scuole e ai centri di assistenza). Un quartiere che diventi a misura d’uomo, autosufficiente e finalmente inserito in un più ampio contesto urbano in modo omogeneo e armonico.

Giovedì 22 luglio saranno presentati i risultati della ricerca in un convegno che si terrà nell’Auditorium Giò Ponti di Assolombarda, a partire dalle 9.30. Obiettivo dell'incontro non sarà solo quello di illustrare l'attività svolta a cura del team di ricerca, ma anche quello di promuovere un dibattito sull’importanza del rapporto pubblico/privato, con particolare riferimento a come la collaborazione tra le due realtà sia fondamentale per realizzare progetti importanti e migliorare la qualità delle nostre città.