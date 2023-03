Rights Now: l'orrore della guerra al Festival dei Diritti umani

“Rights Now” è il titolo della prossima edizione del Festival dei Diritti Umani. Diritti ora invece di guerre, diritti ora invece disuguaglianze sociali, diritti ora invece dell’opacità dell’intelligenza artificiale.

La prossima sarà l’ottava edizione del Festival dei Diritti Umani, la prima organizzata dalla neonata Fondazione dei Diritti Umani ETS, in programma dal 3 al 6 maggio dal vivo presso il Memoriale della Shoah di Milano e la Cineteca Milano Arlecchino – e online su festivaldirittiumani.stream.

Spiegano gli organizzatori: "Perché abbiamo scelto “Rights Now” come titolo dell'edizione 2023 del Festival dei Diritti Umani? Perché sono due parole che si rafforzano l’una con l’altra e che sottolineano il nostro bisogno di diritti nell'immediato. E oggi, cosa c’è di più urgente che ripristinare i diritti umani violati dalla guerra, anzi, dalle guerre?"

Festival dei diritti umani: anteprima dedicata alla guerra

Il Festival si apre con un’anteprima martedì 4 aprile alle ore 18.00 presso il Memoriale della Shoah con un evento dedicato al tema della guerra come acme della ferocia e dunque dell’impellenza di trovare una soluzione. Perché di questi tempi i diritti sono complessivamente accantonati, differiti, ristretti a pochi. E, in questo momento, chi sta vivendo sotto le bombe o sta protestando contro ogni tipo di disuguaglianza o sopruso non può più aspettare. All’anteprima, giornalisti, scrittori e professori freschi di pubblicazioni di volumi sul tema della guerra si alterneranno in un dialogo per far luce su quelli che sono i diritti di migliaia di civili innocenti calpestati dall’indifferenza collettiva.

All’incontro interverranno:

Mauro Ceruti – Università IULM di Milano

Eddi Marcucci – scrittrice, una delle autrici dell’antologia Esiste una guerra giusta? – Utet

Matteo Pucciarelli – Giornalista de La Repubblica e autore

Matteo Pavesi – Direttore generale di Cineteca Milano

Mario Ricciardi – direttore della rivista Il Mulino

Marino Sinibaldi – direttore della rivista Sotto il vulcano

Marco Vigevani – Presidente Comitato Eventi del Memoriale della Shoah

Presenta Danilo De Biasio, direttore della Fondazione Diritti Umani ETS

L’ Evento è aperto al pubblico, ad accesso gratuito e libero fino a esaurimento posti.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito www.fondazionedirittiumani.org/partecipa/festival-dei-diritti-umani/edizione-2023/

Il Festival dei Diritti Umani sarà trasmesso online sulla piattaforma www.festivaldirittiumani.stream