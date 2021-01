Rimpasto in Lombardia: Guidesi, Locatelli, Moratti tra i big in lizza

Ore cruciali per Regione Lombardia che accelera su un rimpasto, da tempo annunciato, e che potrebbe avvenire gia' entro il fine settimana. Un rimpasto che non riguarderebbe solo il Welfare ma che sarebbe di più ampio respiro. Si susseguono da giorni indiscrezioni sui papabili per il post Gallera. Tra i nomi che circolano insistentemente da ieri, oltre a quello di Letizia Moratti al posto dell’assessore Giulio Gallera, ci sono anche quelli Alessandra Locatelli (ex ministro alla Famiglia), Guido Guidesi (ex sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento), Gianmarco Centinaio (ex ministro delle Politiche agricole) e Marco Bussetti (ex ministro dell’Istruzione). Nomi di peso che potrebbero sostituire degli assessori (in particolare sono traballanti gli assessorati alla Famiglia e allo Sport, ora nelle mani delle due leghiste Silvia Piani e Martina Cambiaghi) o potrebbero ricoprire il ruolo di sottosegretari. Del resto, Matteo Salvini proprio ieri ha annunciato l’ingresso a Palazzo Lombardia di figure che avevano ricoperto incarichi di governo per formare una squadra “d’eccellenza”. Tra le ipotesi sul tavolo anche il passaggio dell’ex campione olimpionico di canoa Antonio Rossi da sottosegretario ad assessore allo Sport. Voci di corridoio vogliono anche una promozione per la vicepresidente del consiglio Francesca Brianza.

Un rimescolamento di incarichi potrebbe riguardare anche i ruoli strettamente legati al rilancio economico, ambito quanto mai strategico in una regione tanto provata dalla crisi conseguente all’emergenza sanitaria. Non è escluso, infatti, che il rimpasto preveda un cambio di deleghe di Alessandro Mattinzoli (assessore allo Sviluppo economico) e Melania Rizzoli (assessore Lavoro, formazione e istruzione), entrambi in quota Forza Italia. Melania Rizzoli potrebbe passare all’assessorato alla Cultura al posto di Stefano Bruno Galli, che andrebbe a ricoprire un posto da sottosegretario alle Riforme.

Sembra invece improbabile che possano entrare nella giunta lombarda il deputato Massimo Garavaglia e il vice segretario della Lega, Giancarlo Giorgetti. Quest’ultimo citato nel totonomi anche nel programma Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli, ma che non trova riscontri negli ambienti leghisti. Mentre Gian Vincenzo Zuccotti, primario di pediatria dell'ospedale Buzzi di Milano, potrebbe far parte dell’esecutivo lombardo non tanto come assessore ma come un "tecnico" in ambito Sanità. E che ne sarà di Giulio Gallera? Pare potrebbe essere destinato a un assessorato di minor peso.