"Ripristinare stanziamenti per affitti. Nessuno fondo da Stato e Regione"

"Ripristinare e consolidare lo stanziamento degli anni passati, a sostegno degli affitti di inquilini che non stanno nelle case popolari, in modo che non sia improvvisato ogni anno". Ad oggi, infatti, questa voce, "stabilita durante il Covid e arrivata a toccare i 12 milioni di euro, è a zero perché non risulta nessuno stanziamento né dallo Stato né dalla Regione".

La richiesta dell’assessore alla Casa di Milano, Maran

È questa la richiesta che l'assessore alla Casa del comune di Milano, Pierfrancesco Maran, lancia al Governo e a Regione Lombardia illustrando il bilancio previsionale del 2023 del comune di Milano per le politiche abitative, durante la seduta congiunta delle commissioni casa e bilancio. Il bilancio previsionale del 2023 del comune di Milano per le politiche abitative è "comparabile al previsionale del 2022", spiega Maran, anche se c'è "una grossa differenza che riguarda i contributi vincolati dallo Stato e dalla Regione sia sull'emergenza abitativa che sulle voci per l'agenzia sociale per la locazione". Per l'assessore si tratta di "differenze molto marcate" con le voci sull'emergenza abitativa che passano "da 4,2 milioni a 140mila euro" e quelle sulle voci per l'agenzia sociale per la locazione che scendono "da 30 a 15 milioni". "

Maran: “Vanno create le condizioni perché le cifre tornino a essere quelle degli anni passati”

Non voglio fare nessuna polemica politica- chiarisce Maran- ma vanno create le condizioni perché le cifre tornino a essere quelle degli anni passati. Ieri il ministro Salvini è venuto a Milano a dire che bisogna dare supporto al ceto medio e ai giovani per la casa. Il primo supporto è ripristinare e consolidare lo stanziamento degli anni passati".