Riscaldamento ko, tre gradi in alcuni asili di Milano

Tre gradi in classe alla scuola dell'infanzia e al nido di via Massaua, zona Bande Nere, Milano. E problemi anche in altre strutture comunali, al centro polifunzionale, alla elementare ed al micronido di via Tommaso Pini, zona Lambrate. Tutta colpa del riscaldamento che va ko, come racconta oggi il quotidiano Il Giorno. Problemi che, per quanto riguarda via Massaua, si trascinano da ottobre senza trovare soluzioni, se non alcune piccole stufette elettriche che si sarebbero rivelate inutilizzabili. Piumini in classe anche alla Morante di via Pini.

Il capogruppo leghista del Municipio 3 Gianluca Boari attacca: "Ancora una volta, come ogni anno, si ripete il solito problema dei malfunzionamenti degli impianti di riscaldamento delle scuole milanesi, a farne le spese sono soprattutto gli utenti delle periferie.Da ieri l'Istituto Elsa Morante di via Pini è al gelo e da domani (oggi, ndr) (chissà per quanti altri giorni) i bimbi rimarranno a casa. Sono anni che il Comune non investe seriamente sull'edilizia scolastica e in particolar modo non sostituisce impianti di riscaldamento vetusti limitandosi a qualche rattoppo qua e la, nonostante le ripetute richieste del municipio 3 non siano certo mancate così come le denunce dei consiglieri di opposizione.. Eppure questa volta c'è stato il lockdown primaverile e quindi il tempo per fare certi lavori ma niente!Il nuovo assessore Limonta sembra non abbia lasciato alcun segno del suo passaggio e sia stato messo li più per una ragione di facciata che per risolvere realmente i problemi degli edifici scolastici milanesi che cadono a pezzi, un'pò come le calzette colorate di Sala.Spiace dire che se non ci pensa il covid ci pensa l'amministrazione Sala a tener chiuse le scuole".