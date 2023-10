Rissa a Milano: ragazzi si picchiano con spranghe e bastoni

A Milano, mercoledì 18 ottobre in via Console Marcello, si è scatenata una rissa che ha coinvolto una trentina di ragazzi che si sono scontrati con mazze, spranghe e sembrerebbe anche una katana. Al momento non risultano feriti ma sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Ancora non chiara la causa che abbia innescato la rissa, forse si erano dati appuntamento per chiarire con la violenza un litigio precedente.

La Maxi rissa, iniziata poco prima delle 17, è stata segnalata alle autorità da alcuni passanti ma all'arrivo sul posto dei militari dell'arma le due fazioni di ragazzi si erano già dileguate. I componenti del gruppo sono stati descritti con tratti somatici nordafricani e asiatici. Alcuni di essi sono stati accompagnati in caserma per accertamenti mentre potrebbero essere utili alle indagini le telecamere a circuito chiuso della zona. Sono inoltre in corso verifiche negli ospedali per capire se qualcuno di loro si è recato spontaneamente in pronto soccorso.