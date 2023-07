Rissa notturna sui Navigli a Milano, due feriti

Violenta rissa in via Gola, zona Naviglio Pavese, a Milano. Protagonisti nella notte di domenica una decina di giovani italiani e stranieri. Un ventenne ed un 24enne sono rimasti feriti e portati in ospedale, come riferisce il quotidiano Il Giorno. A scatenare la violenza, attorno a mezzanotte, un diverbio con gli animi che si sono infiammati anche a causa dell'alcol. Le urla e i rumori hanno destato i residenti che hanno chiamato le forze dell'ordine, intervenute con un’ambulanza del 118.

Rissa sui Navigli, Sardone (Lega): "Intollerabile far west"

Ha commentato l'episodio il consigliere comunale Silvia Sardone (Lega): “È tollerabile che sui Navigli, tra le zone più turistiche e conosciute della città, si scateni un far west notturno a colpi di bottigliate e sediate tra gruppi di immigrati rivali? Per il sindaco Sala e il Pd sì. Nulla hanno fatto per rendere sicura quest’area, soprattutto il fortino degli anarchici di via Gola, e nulla purtroppo faranno. Serve un presidio fisso delle forze dell’ordine come deterrente per i tanti balordi che popolano la zona. Non è possibile assistere a queste scene di guerriglia urbana. La rissa di stanotte è sfociata anche in episodi di vandalismo, con gli arredi di un locale gettati nell’acqua del Naviglio: la mia solidarietà al commerciante colpito affinché venga ripagato dei danni provocati dagli extracomunitari. Oppure il Comune se ne laverà le mani come per il blitz degli eco-imbecilli in Duomo?”.