Risse e criminalità, Bolognini (Lega): "A Milano troppi agenti a riposo..."

“Stupisce il silenzio del sindaco Sala sulle numerose risse e sui troppi episodi di microcriminalità avvenuti in questi giorni a Milano. Certo, il fenomeno è complesso, e spesso causato da bande di stranieri non integrati con la città. Ma sicuramente la scelta dell’amministrazione di lasciare i vigili di quartiere in servizio presso i municipi a riposo per tutto il periodo delle feste ha lasciato scoperte intere zone della città". Lo dichiara Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega.

"Episodi che si sarebbero potuti evitare, sbagliato lasciare a riposo i vigili di quartiere"

"Anche quanto accaduto a Capodanno in Piazza Duomo - prosegue l'esponente della Lega - forse si sarebbe potuto evitare se la Polizia Locale avesse svolto compiti di prefiltraggio all’area, come ha sempre fatto in passato, evitando che decine di balordi entrassero in piazza. La Polizia Locale - conclude Bolognini - può e deve concorrere insieme alle Forze dell’Ordine alla sicurezza della città, ma la scelta di lasciare a riposo i vigili di quartiere è stata decisamente sbagliata. Mi chiedo se il Sindaco e l'assessore alla sicurezza, che non hanno commentato gli ultimi episodi, abbiano qualcosa da dire in proposito, anche perché delle spiegazioni sarebbero il minimo".