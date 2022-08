Ristoratore espone bolletta salata: "Non venderò pizza come Briatore"

Non venderò la pizza a 10 euro, non sono mica Flavio Briatore. Il prezzo rimarra' di 5,50 euro finche' riesco a tenere aperto. La mia era solo una provocazione". Cosi' parlando all'ANSA Alberto Rovati, proprietario della pizzeria Funky Gallo di Roncadello, frazione di Casalmaggiore in provincia di Cremona, che domenica ha esposto nella vetrina del suo locale la bolletta della luce di luglio, triplicata rispetto allo scorso anno, iniziativa che ha suscitato clamore sui social e tra i ristoratori. Affianco un cartello recitava: "Mettere una pizza a 10 euro e passare per ladro o chiudere l'attivita'?".