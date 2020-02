Ritrovate a Venezia, Milano e Pavia opere d'arte rubate in chiesa piacentino

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia e del comando provinciale di Pavia, insieme ai magistrati della Procura pavese, hanno recuperato le opere d'arte sacra rubate nella chiesa di Sant'Ilario vescovo alla frazione Rallio di Montechiaro del comune di Rivergaro (Piacenza). Il furto era stato commesso tra il 28 febbraio e il 3 marzo 2013. Sono stati recuperati un crocifisso, sei candelieri e due cornici, risalenti al Settecento e all'Ottocento. Gli oggetti erano stati portati in Inghilterra e messi in vendita ad una fiera. Una volta acquistati i reperti sono stati riportati in Italia e "individuati e recuperati nei territori delle provincie di Venezia, Milano e Pavia presso ignari collezionisti". Una persona e stata denunciata per ricettazione.