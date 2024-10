Ritrovato il corpo di Francesco Capuzzo: era in un vallone vicino ad Aosta

Ritrovato il corpo senza vita di Francesco Capuzzo: era in un vallone vicino ad Aosta

Finiscono nel modo peggiore le ricerche di Francesco Capuzzo, 33enne di Basiglio (Milano) che mancava da casa dal 24 settembre. Come riferisce Ansa, il suo corpo senza vita è stato trovato nel vallone di Saint-Marcel, a circa 25 chilometri di Aosta. Il cadavere era in fondo a un salto di roccia, in un'area impervia, nella zona delle vecchie miniere. Da stabilire se sia trattato di una caduta durante un'escursione in stile 'survival' che aveva annunciato di voler tentare o di un gesto volontario. Le ricerche si erano concentrate nella zona dal 7 ottobre, dopo che la sua auto era stata trovata più a valle, parcheggiata all'area pic nic di Les Druges, a circa 1.600 metri di quota.