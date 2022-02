Ritrovato su una spiaggia brasiliana il corpo del lecchese scomparso

E' stato ritrovato il corpo senza vita di Marco Bonanomi, 34enne di Lecco scomparso in Brasile, dove si era recato a Natale. Il suo cadavere è stato ritrovato su una spiaggia del paese sudamericano. Da un mese non c'erano sue notizie.

Bonanomi trovato morto in Brasile: il riconoscimento solo grazie al tatuaggio

"Siamo stati contattati sabato dal consolato brasiliano - ha spiegato all'Ansa il sindaco di Merate Massimo Panzeri - che ci avvisava del ritrovamento del cadavere. Abbiamo avviato le verifiche e accertato che la famiglia vive a Merate ma lui era residente a Montevecchia e abbiamo avvisato loro". Sono poi state le forze dell'ordine, ha aggiunto, ad informare la famiglia.

Come riferisce Fanpage, il suo corpo era in evidente stato di decomposizione tanto che non è stato possibile eseguire l'autopsia sulla sua salma. L'identificazione del cadavere è stata possibile solo tramite l'esame del Dna e il particolare del tatuaggio sul braccio.