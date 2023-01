Rizzi risponde al M5S: “Sulla casa solo elucubrazioni”

" Capisco che quando non si abbiano elementi, si dicano parole al vento, ma spero che il livello della classe politica possa crescere. Affermare, come fa un esponente del M5S, che le nostre politiche abitative non rispondano alle esigenze degli inquilini è non solo da dilettanti, ma da agitatori inconsapevoli. Il nostro piano casa è da un miliardo e mezzo di euro, siamo già in contatto con il Governo per la proroga del Superbonus in modo da poter ristrutturare altri 500 edifici nei prossimi due anni.

Sul Superbonus ALER MI, ALER PV LO, ALER VA CO MB BA hanno avviato i lavori in 5.150 alloggi per un costo totale interventi di circa 226 milioni di euro, cui Regione Lombardia ha contribuito con circa 8 milioni di euro per coprire i costi non ammissibili.

Poi non abbiamo aumentato di un euro le bollette nonostante i costi energetici, tanto per fare pochi esempi concreti. Per quanto riguarda le assegnazioni, nel 2022 abbiamo assegnato, grazie alle semplificazioni introdotte, quasi il doppio degli alloggi del 2021.

Rizzi: “Bisogna documentarsi, studiare, verificare di persona “



Ma qualcuno, pur di fare demagogia, dice parole a caso. Bisogna documentarsi, studiare, verificare di persona e aiutare le persone, non fomentare per meri scopi elettoralistico personali. Questo non fa bene né alla comunità né alla politica. Forse qualche rappresentante dovrebbe studiare di piu' e parlare cum grano salis. Poi siamo tutti coscienti che molto ci sia da fare, ma non si puo' negare che importanti traguardi, per noi nuovi punti d'inizio, siano stati raggiunti a partire, un esempio su tutti, da via Bolla". Cosi' l'assessore lombardo alla Casa e Housing sociali, Alan Rizzi, in seguito ad alcune dichiarazioni del consigliere M5S, Di Marco sulle politche abitative.