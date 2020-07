Rocco Forte sbarca a Milano con un hotel a 5 stelle in via della Spiga

Un nuovo albergo da inaugurare nei primi mesi del 2023 a Milano: questo il progetto del gruppo Rocco Forte Hotels. L’operazione è frutto di un accordo con la società immobiliare della compagnia Reale Group e replica il progetto di Hotel de la Ville a Roma, inaugurato nel 2019 dopo un importante intervento di ristrutturazione dell’immobile da parte di Reale Group. Una volta ultimati i lavori la gestione del de la Ville è stata affidata al gruppo fondato da sir Rocco Forte. L'immobile oggetto della ristrutturazione a Milano, riporta il Corriere, è l’attuale Baglioni Hotel Carlton che dispone di un doppio ingresso in via Senato e in via della Spiga. L'hotel sarà un 5 stelle che disporrà di circa settanta camere e suite, un ristorante, un lounge bar, un centro benessere con palestra e spa, un bar con terrazza all’ultimo piano. Al suo interno proseguirà l'attività del Baretto, la struttura sarà ribattezzata The Carlton Milano.