Roggiani (PD): "Ricandidatura Sala ottima notizia, saremo al suo fianco"

"Siamo felici che oggi il nostro Sindaco abbia sciolto la riserva e annunciato la sua ricandidatura per guidare Milano, al termine di un giusto periodo di riflessione. Adesso, come ha ribadito Giuseppe Sala, dopo anni di grande protagonismo della nostra città, c'è bisogno di aprire una fase nuova. Questa amministrazione, insieme ai consiglieri, alla giunta e al Partito Democratico, ha gettato le basi per il nuovo volto di Milano, che non smetterà di avere il suo carattere, unendo sempre sviluppo e solidarietà, e di essere la vetrina dell'Italia in un mondo provato e mutato dalla pandemia, trovando nuove formule e nuovi equilibri. Un'ottima notizia dopo tanti mesi di buio, che ci fa guardare al domani con più speranza. Noi siamo con Beppe Sala e con la Milano dal grande cuore che è pronta a rialzarsi e ripartire senza lasciare indietro nessuno. Adesso, al lavoro!". Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani commenta l'annuncio della ricandidatura alle prossime amministrative 2021 da parte del Sindaco Giuseppe Sala.

Cristina Tajani: "Ottima scelta Beppe Sala! Non sarai solo in questo nuovo cammino" "Avanti ancora, con curiosita', generosita', senso di servizio. Ottima scelta Beppe Sala! Non sarai solo in questo nuovo cammino, in tanti saremo al tuo fianco a supportati. Per Milano e per i suoi cittadini". Cosi' su Facebook l'assessora del Comune di Milano alle Politiche del lavoro, Attivita' produttive, Commercio e Risorse umane, Cristina Tajani, commenta l'annuncio della ricandidatura di Giuseppe Sala a correre per un secondo mandato come sindaco di Milano.

Zingaretti: "Sala, una bellissima notizia" "L'annuncio di Beppe Sala e' una bellissima notizia per Milano. Un grande Sindaco che si rimette al servizio della sua citta'". Lo scrive il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti su Twitter.

Pollastrini (PD): Grazie sindaco, ora ricostruire Milano su memoria e slancio al futuro

"Siamo noi fieri di te e orgogliosi di una città che saprà ricostruirsi per ricostruire un'Italia riconosciuta nel mondo", così Barbara Pollastrini, deputata del Partito Democratico. "Aver scelto il giorno di Sant'ambrogio, per il tuo messaggio, ha un valore simbolico per credenti e non credenti; per chi crede nel dialogo e nella laboriosità; nelle virtù civiche della Storia migliore che vede in Milano, con i suoi comuni attorno, una stella. Saremo con te con impegno e affetto per aiutare una coalizione rappresentativa della memoria degli anziani e il disegno del futuro dei ragazzi e delle ragazze".