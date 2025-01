Sindaco di Milano, Romeo (Lega): "Il nome già in estate. Sallusti? Autorevole e competente, ma non bruciamo nessuno"

"Dobbiamo evitare assolutamente gli errori del passato quando è stato scelto il candidato sindaco tre mesi prima del voto"



"Alessandro Sallusti è persona autorevole e competente, ma non è questo il momento di fare nomi. Non dobbiamo bruciare nessuno". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Salvini Premier in Lombardia Massimiliano Romeo rispondendo alla domanda se il candidato sindaco del Centrodestra a Milano sarà Alessandro Sallusti.



Romeo sottolinea che "i segretari regionali delle quattro forze politiche della maggioranza di governo dovranno iniziare subito all'inizio di quest'anno a lavorare per arrivare nei mesi estivi ad avere una rosa di nomi come candidato sindaco del capoluogo lombardo. Nomi conosciuti, competenti e vincenti. Nomi poi da portare al tavolo nazionale dei leader, quindi Meloni, Salvini, Tajani e Lupi che prenderanno come è giusto la decisione finale".



"L'importante è individuare il candidato sindaco di Milano migliore 15-16 mesi prima delle elezioni comunali per poter fare una campagna elettorale con calma e con tutti i crismi necessari facendo conoscere il candidato in tutta la città e girando quartiere per quartiere. Dobbiamo evitare assolutamente gli errori del passato quando è stato scelto il candidato sindaco tre mesi prima del voto. I segretari regionali devono incontrarsi il prima possibile e stilare una rosa di nomi competenti e autorevoli in modo tale che i leader nazionali e segretari di partito possano scegliere rapidamente per una campagna elettorale vincente con l'obiettivo di mandare finalmente la sinistra, che ha fatto solo danni, all'opposizione di Milano", conclude Romeo.



Leggi anche/ Più soldi in busta paga tra gennaio e febbraio, aumenti e arretrati in arrivo. La promessa di Zangrillo - Affaritaliani.it