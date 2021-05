Protezione civile alpini: nuova sede in un ex fabbricato a Linate

Sea, la societa' che gestisce gli aeroporti di Milano, ha consegnato il fabbricato ex area imbarchi dell'aeroporto di Milano Linate all'Ana, l'Associazione Nazionale Alpini. La sua nuova funzione sara' quella di centro operativo e di formazione Ana, nonche' di base logistica per gli specialisti della Protezione Civile Ana della Lombardia. Il fabbricato era stato realizzato da Sea nel 2019 come spazio dedicato ai gate d'imbarco per permettere lo svolgimento dei lavori di restyling della nuova area del terminal. A seguito dell'ultimazione del progetto la struttura non era piu' operativa. L'accordo, sottolinea una nota, e' avvenuto grazie a Banco Building, organizzazione di volontariato che fa da ponte fra aziende e mondo no profit per eliminare gli sprechi e favorire la sostenibilita' ambientale con il riutilizzo di materiali edili, arredamento, tessile e altro.

"Siamo riusciti a terminare la nuova Linate nei tempi previsti. Consegnare oggi il fabbricato all'Associazione Nazionale Alpini conferma il nostro impegno verso tutte le attivita' sostenibili - ha dichiarato Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di Sea - questa struttura, che altrimenti sarebbe stata demolita, da oggi avra' un importante e nuovo scopo a supporto della societa'. Grazie a Banco Building e a tutte le istituzioni che hanno reso possibile la realizzazione di questo accordo".