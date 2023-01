Rozza (Pd) contro Salvini: "Su case Aler raccontate favole"

Dopo le critiche di Matteo Salvini al piano Aler proposto dal Comune di Milano, la consigliera regionale Carmela Rozza ribatte a quanto espresso in merito dal centrodestra. "Nelle case Aler di Milano non va tutto bene - sottolinea - ma è una vergogna continuare a raccontare favole a cui non crede nessuno". Ricandidata alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio prossimo, Rozza ha poi aggiunto che "il Piano casa della Regione è un vero disastro perchè 15 mila alloggi sono vuoti, abbandonati a se stessi o, in qualche caso, ristrutturati ma non assegnati. Le ingenti risorse del Pnrr sono buttate vie, utilizzate per fare il cappotto degli edifici, senza cambiare gli infissi e senza fare gli impianti fotovoltaici. Un esempio per tutti le case Aler di Cesano Boscone. Uno spreco che non migliorerà in alcun modo le condizioni degli edifici di edilizia popolare".