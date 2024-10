Rozzano, 30enne accoltellato e abbandonato in strada. Muore in ospedale

È apparentemente privo di testimoni l'omicidio avvenuto nel cuore della notte tra giovedì e venerdì a Rozzano dove un uomo, un 31enne del luogo, è stato accoltellato al petto. Abitava con la madre e il fratello e, secondo le prime informazioni, lavorava a Milano in una catena di negozi. La vittima è stata notata da una pattuglia di carabinieri della tenenza di Rozzano durante un servizio ordinario di perlustrazione del territorio intorno alle tre di notte. L'uomo si trovava in prossimità di una fermata dei mezzi pubblici in viale Romagna (a breve distanza sia il tram della linea 15 sia un pullman) e quindi al momento non si esclude nemmeno un'aggressione casuale. Respirava a fatica e aveva perso molto sangue. Dopo aver chiamato i soccorsi, il 3oenne, incosciente, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all'Humanitas, dove è arrivato alle 3.23, come riportato da La Repubblica. Le sue condizioni erano gravissime e l'uomo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Non si conoscono ancora l'identità della vittima, che non sé non portava documenti, né il movente o le circostanze dell'omicidio; in viale Romagna, sono al lavoro i carabinieri della Compagnia Corsico, che stanno cercando di ricostruire l'aggressione. Al vaglio le telecamere della zona per cercare elementi utili alla ricostruzione della vicenda. Interrogati i familiari della vittima per conoscere i suoi ultimi spostamenti e contatti.