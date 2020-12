Rozzano: ferisce la compagna al volto, accusato di "sfregio"

Ha ferito la sua compagna in viso con un coltello da cucina davanti ai figli piccoli. Per questo e' stato accusato di "sfregio al volto", una delle fattispecie introdotte con il "Codice Rosso" dopo gli episodi di cui sono state vittime Lucia Annibali e Jessica Notaro, un 23enne italiano arrestato nella notte a Rozzano, periferia sud di Milano. A configurare il nuovo tipo di reato, che prevede una pena da 8 a 14 anni, e' stata la pm di Milano, Alessia Menegazzo, dopo l'arresto in flagranza, anche per maltrattamenti e lesioni. A dare l'allarme, che ha fatto arrivare sul posto due pattuglie dei carabinieri di Corsico, sono stati i vicini di casa della coppia, in un condominio di via Milano a Rozzano, raccontando di aver sentito le urla della vittima, una 26enne italiana. Il fatto e' accaduto intorno all'1:15. Appena arrivati nelle vicinanze del palazzo, gia' dalla strada, i militari hanno sentito le richieste d'aiuto della giovane. Entrati nel condominio, l'hanno trovata sulle scale col volto coperto di sangue e in lacrime, spaventata per se' e per i suoi figli.