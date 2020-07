'RPL – La tua radio', due nuove rubriche per l'estate

RPL – La tua radio spariglia ancora il suo palinsesto estivo: dopo la rubrica quindicinale “I gioielli della musica” col maestro Uto Ughi, in onda il mercoledì dalle 14 alle 15, la radio di Via Bellerio si allarga con altri due appuntamenti pomeridiani sempre condotti da Sara Garino. A partire dal 7 luglio, infatti, andranno in onda altre due rubriche. La prima, GEMINI: l’universo della conoscenza è dedicata alla divulgazione scientifica. “Una divulgazione a 360 gradi”- spiega la Garino, che è anche un Astrofisico - “dove alle discipline tradizionalmente annoverate come scientifiche si affianchi anche l’Umanesimo. Perché la conoscenza non è strutturata in compartimenti stagni, con cesure nette fra una disciplina e l’altra, ma risulta un continuo armonico in cui i due ambiti dialogano fra loro: si compenetrano e si completano, proprio come le due facce gemelle di una medaglia”. La prima puntata è fissata per Martedì 7 Luglio, dalle 14:00 alle 15:00, con la prima di una serie speciale di dirette dedicate al complesso e dibattuto tema del Clima, a cura e con la supervisione scientifica del Prof. Piero Maranesi (già Ordinario di Elettronica presso l’Università di Milano e Associato di Elettrica nucleare al Politecnico della stessa città, con all’attivo numerosi incarichi in RSE, ENEA e TERNA) e del Dr. Gianluca Alimonti (titolare del corso di Fondamenti di Energetica presso l’Università di Milano, già Guest Scientist al Fermilab di Chicago e Ricercatore INFN al CERN di Ginevra). I due esperti sono anche ideatori della proposta di nutrite e documentate bibliografie con cui fornire ulteriori spunti di riflessione al pubblico. In studio ogni settimana con Sara Garino ci saranno studiosi e accademici fra i massimi esperti delle discipline trattate, pronti a rispondere ai quesiti degli Ascoltatori.

Mercoledì 8 Luglio, sempre dalle 14:00 alle 15:00 e con cadenza quindicinale, debutterà anche Alto mare personaggi, dedicato ai grandi protagonisti italiani della cultura, spettacolo, sport e dell’imprenditoria. “Saranno loro a raccontarsi in prima persona, con aneddoti sul loro percorso professionale e di vita”, spiega ancora Garino.“Spesso, anzi quasi sempre, le grandi storie nascono da piccoli inizi, semini gettati con tanta passione e sacrificio nel vasto e a volte ostile campo della vita, e poi lì germogliati. Noi Italiani siamo un popolo straordinario per ingegno, creatività, impegno e dedizione. Specie in una congiuntura storica così difficile, è fondamentale ricordare a noi stessi che possiamo farcela, che siamo noi i primi e più importanti artefici del nostro destino. Nonostante tutte le zavorre, gli ostacoli e le promesse non mantenute che frenano gli entusiasmi e la voglia di ripartire, più forti di prima”.

Soddisfatto Giulio Cainarca, direttore di RPL – La tua Radio. “Sono entusiasta per tutte le novità che RPL ha voluto con coraggio lanciare all’interno del palinsesto estivo. La nostra radio sta diventando un contenitore completo, dove alla tradizionale e imprescindibile informazione sull’attualità si affiancano contenuti nuovi, proposti al Pubblico attraverso le voci dei più autorevoli esponenti del settore”, dice. E ancora: “In questo momento”, prosegue Cainarca, “è ancora più importante che in radio si lancino messaggi positivi, sottolineando quanto di meraviglioso, sorprendente e bello l’intelletto umano sia in grado di creare – se vuole – per il benessere e il progresso di tutti. Un po’ come dei novelli Odisseo vogliamo farci guidare dalla curiosità, per seguire quelle ‘virtute e canoscenza’ di cui parla Dante e che possono nascere solo dall’ascolto e dall’impegno”, conclude