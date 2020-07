Coronavirus, la Procura di Como indaga su 18 strutture

Rsa: Procura di Como indaga su 18 strutture



Sono arrivate a 18 (17 Rsa e un ospedale) le strutture oggetto di ispezione dai carabinieri del Nas in provincia di Como nell'inchiesta sulla diffusione del coronavirus e le cui attivita' sono ora all'esame dei magistrati lariani. In tutte queste strutture i decessi che si sono verificati sono 363.



La Procura di Como, diretta dal procuratore Nicola Piacente, procede per epidemia colposa e, in presenza di denunce, per omicidio colposo. Altre otto strutture sono invece state controllate dai Nas nell'ambito del loro compito istituzionale e i carabinieri forniranno in un secondo tempo gli esiti degli accertamenti se risconteranno notizie di reato.