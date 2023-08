Rubano marsupio in fast food, tre arresti

In tre sono finiti in manette per aver rubato un marsupio all'interno di un fast food, lo scorso sabato a Milano.

La polizia ha arrestato tre cittadini peruviani, un uomo di 40 anni e due donne di 24 e 38 anni, incensurati, e irregolari

La polizia ha arrestato tre cittadini peruviani, un uomo di 40 anni e due donne di 24 e 38 anni, incensurati, e irregolari sul territorio italiano, per il reato di furto aggravato in concorso. Gli Agenti della sesta Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno notato in pieno centro cittadino i tre che, con fare sospetto e in comunicazione telefonica mediante auricolari, si aggiravano tra le vetrine di alcuni locali cercando l’opportunità d’appropriarsi di effetti personali degli ignari cittadini intenti a consumare il pasto fino a quando sono entrati in un fast food di via Orefici.