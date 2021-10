Ruby Ter, Berlusconi assolto a Siena: "Buon viatico per Milano"

Il 'fatto non sussiste'. Questa la motivazione pronunciata dal presidente del collegio del tribunale di Siena, Simone Spina, con la quale e' stato assolto l'ex premier Silvio Berlusconi dall'accusa di corruzione in atti giudiziari. Assolto con la stessa formula anche il pianista delle feste di Arcore, Danilo Mariani. Nasce, infatti, da una costola del filone principale di Milano la tranche senese del processo Ruby Ter. Processo al centro del quale c'era Danilo Mariani - che suonava alle feste di Arcore - e in rapporti di lavoro con l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che ne apprezza le doti artistiche e che risiede in provincia di Siena. Le indagini dei giudici senesi si erano in questi anni concentrate sui pagamenti che Mariani aveva ricevuto negli anni da Berlusconi. L'accusa, sostenuta dal pm Valentina Magnini, riteneva che Mariani, nella sua deposizione al processo principale di Milano, aveva testimoniato il falso su quanto accadeva alle feste, ricevendo in cambio consistenti somme di denaro.

Il magistrato, nella convinzione che tali somme fossero la prova di colpevolezza, aveva chiesto la condanna di Berlusconi a quattro anni e due mesi per il reato di corruzione in atti giudiziari, e di Mariani, sempre per corruzione in atti giudiziari e anche di falsa testimonianza per complessivi quattro anni e sei mesi. Soddisfazione da parte dell'ex premier. "Ho sentito Berlusconi poco fa, e' evidentemente sollevato, soddisfatto e felice" ha detto al termine dell'udienza l'avvocato Federico Cecconi, uno dei legali del Cavaliere. "Questa sentenza e' il giusto epilogo di un processo che doveva finire prima" ha aggiunto Enrico de Martino l'altro avvocato del pool di difesa commentando la sentenza di assoluzione dell'ex presidente del Consiglio. "Il tribunale - ha concluso - ha ritenuto la fondatezza dei nostri argomenti".

Sollievo e soddisfazione. Così Silvio Berlusconi, raccontano fonti azzurre, ha accolto l'assoluzione.

I legali: "Buon viatico anche per Milano"

"Certamente questo e' un buon viatico per il futuro". Lo ha detto uno dei difensori di Silvio Berlusconi, avvocato Federico Cecconi, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se l'assoluzione a Siena per l'ex premier, possa avere ricadute positive sul processo Ruby ter in corso a Milano. "Direi proprio di si', ed e' quello che auspichiamo", ha spiegato sempre Cecconi rispondendo ai cronisti. "Questa, ricordiamoci, dobbiamo considerarla un frammento di un procedimento piu' ampio ma le caratteristiche, le imputazioni, l'impostazione accusatoria era la medesima e quindi noi confidiamo, e anche qui posso cadere nella banalita' ma me lo perdonerete, in attesa di leggere le motivazioni, ma certamente questo e' un buon viatico per il futuro". "Dico una cosa banale - ha ancora detto Cecconi -: siamo estremamente contenti e soddisfatti. Un po' sorpresi? Non si e' mai sorpresi, siamo lieti che finalmente si cominci a chiarire questa situazione che evidentemente creava prostrazione al presidente Berlusconi. Quindi bene cosi'"

"Questa sentenza e' il giusto epilogo di un processo che doveva finire prima". Lo ha detto Enrico de Martino uno dei legali di Silvio Berlusconi commentando la sentenza di assoluzione dell'ex presidente del Consiglio. "Il tribunale - aggiunge - ha ritenuto la fondatezza dei nostri argomenti". "Ho sentito il presidente Berlusconi poco fa ed e' molto sollevato, soddisfatto e felice". Cosi' al termine dell'udienza che ha assolto l'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, l'avvocato Federico Cecconi, legale del pool di difesa del Cavaliere.

Forza Italia e il centrodestra esultano con Berlusconi

Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno telefonato a Silvio Berlusconi dopo l'assoluzione nel processo di Ruby ter a Siena. E' quanto confermano fonti di Forza Italia. "Quella di oggi a Siena e' una sentenza importante per due motivi: libera il presidente Berlusconi da accuse ignominiose e dimostra che in Italia ci sono magistrati che fanno il loro lavoro con accuratezza e indipendenza". Lo dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. "L'assoluzione del presidente Berlusconi nel processo Ruby-ter e' importante, perche' viene riconosciuta la sua totale estraneita' ai fatti che gli venivano contestati, e perche' ci consente di avere fiducia nella giustizia. La decisione di oggi ripristina, dopo tanti attacchi, la verita'". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Forza Italia esprime soddisfazione per l'assoluzione di Silvio Berlusconi nella tranche senese del processo Ruby ter, dove l'ex premier era accusato di corruzione in atti giudiziari. E subito e' raffica di dichiarazioni degli esponenti azzurri: "Berlusconi assolto a Siena nel processo Ruby ter perche' il fatto non sussiste. Chi lo conosce non ha mai dubitato della sua innocenza. Quanto fango prima di arrivare alla verita'!", scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia, tra i primi a commentare la notizia.

"Grande contentezza e soddisfazione per la felice e giusta conclusione del processo di Siena. Un grande abbraccio al Presidente Berlusconi", scrive Giuseppe Moles, vice presidente dei senatori di Forza Italia e coordinatore regionale FI Basilicata. "E' un'enorme gioa e, soprattutto, il giusto esito di una vicenda che, come questa sentenza dimostra, non si sarebbe dovuta prolungare cosi' a lungo. E' adesso chiaro che questo processo non aveva ragione d'essere e mi auguro che la decisone dei magistrati induca tutti quanti hanno strumentalmente cavalcato questa vicenda giudiziaria a fini politici a trincerarsi in un vergognoso, ma quantomai opportuno, silenzio", sostiene la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

"E' una notizia bellissima, motivo per tutti noi di grandissima gioia. Lo dico a nome mio e del gruppo di Forza Italia alla Camera, che ho l'onore di presiedere. Al tempo stesso, c'e' il fortissimo rammarico per il dolore immeritato, per gli attacchi strumentali subiti, per gli anni perduti dietro a un processo costruito sul nulla - come noi non avevamo alcun dubbio che fosse - e terminato in una bolla di sapone", sottolinea il presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Polo Barelli.

"L'assoluzione del presidente Berlusconi e' il logico epilogo di una vicenda giudiziaria che ha generato una micidiale gogna mediatica, una sentenza anticipata di colpevolezza smentita prima dai fatti e poi dai giudici di Siena, perche', semplicemente, il fatto non sussiste. Si chiude cosi' un'altra pagina della persecuzione giudiziaria contro il leader del centrodestra, costruita su teoremi tanto infamanti quanto velleitari. Al presidente Berlusconi il mio piu' caloroso abbraccio e quello di tutti i senatori di Forza Italia. Da oggi siamo tutti piu' forti", commenta la capogruppo azzurra al Senato Anna Maria Bernini.