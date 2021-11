Ruby Ter, Berlusconi potrebbe rendere dichiarazioni spontanee

Silvio Berlusconi potrebbe rendere dichiarazioni spontanee nel corso del processo milanese Ruby Ter, in cui e' co-imputato con altre 28 persone per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nell'ambito delle presunte 'cene eleganti' a Villa San Martino ad Arcore. Lo ha preannunciato a margine dell'udienza odierna all'aula bunker di San Vittore il suo legale Federico Cecconi precisando che nessuna decisione definitiva e' stata presa. "Al momento attuale non sciogliamo la riserva in maniera definitiva - ha spiegato l'avvocato - L'intendimento e' quello per adesso di riservarci su delle dichiarazioni spontanee pero' se vi e' margine ancora per poter riservarci su qualsiasi tipo di determinazione riguardo l'esame degli imputati e quindi di quello del dottor Berlusconi, prenderemo tempo". "Questo - ha aggiunto Cecconi - anche alla luce di una valutazione complessiva in primo luogo sull'andamento dell'istruttoria e in secondo luogo in base a chi verra' sentito in sede di esame".

"La sentenza senese peserà anche in questo processo"

Non c'e' dubbio che inevitabilmente e' una sentenza che pesa anche nell'ambito di questo processo", ha spiegato Cecconi a margine dell'udienza del processo milanese sul caso Ruby ter e a proposito dell'assoluzione per l'ex premier dello scorso 21 ottobre a Siena in un filone del procedimento, sempre per corruzione in atti giudiziari, in cui era imputato col pianista di Arcore Danilo Mariani. "Il processo senese - ha aggiunto - e' una gemma, un frammento di quello che era inizialmente un unico processo con la stessa prospettazione accusatoria".

Cecconi: "Le Olgettine parleranno in aula? Ognuno si difenda come meglio ritiene"

Cecconi si è detto infine non preoccupato per la scelta di Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra, ex ospiti fisse delle feste di Arcore e anche loro imputate, di rendere esame in aula nel processo Ruby ter. "Ognuno faccia ciò che crede e si difenda come meglio ritiene", dice il legale in una pausa del processo, che è in corso nell'aula bunker di San Vittore