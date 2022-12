Ruby Ter, i legali di Berlusconi: "Soldi versati ma non per corrompere"

"La nostra richiesta è che Silvio Berlusconi venga assolto perche' il fatto non sussiste. Non neghiamo che abbia versato denaro o comunque corrisposto utilita' alle persone coinvolte nei processi Ruby 1 e Ruby 2 ma non per finalita' corruttive". Cosi' il professore Franco Coppi, co-difensore di Berlusconi, ha aperto la sua arringa nel processo milanese Ruby ter in cui il leader di Forza Italia e' imputato di corruzione in atti giudiziari.