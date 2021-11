Ruby Ter, la difesa di Berlusconi pronta a tagliare due terzi dei testi

Ruby Ter, la difesa di Silvio Berlusconi è pronta a "sfoltire" in modo "significativo" la sua lista di testimoni del processo milanese "di circa due terzi o anche di piu'". Lo ha detto l'avvocato Federico Cecconi. Al momento la difesa ritiene di poter confermare tra i propri testimoni "34 persone" piu' due consulenti. Il legale comunque, nel suo intervento in aula ha chiarito pure che la rinuncia formale agli altri testimoni, che erano indicati nelle proprie liste, potra' avvenire dopo che i giudici si saranno pronunciati sulla questione dei proscioglimenti immediati per le false testimonianze. E anche all'esito degli esami degli imputati. Anche il legale Ivano Chiesa, difensore di alcune ragazze, ha spiegato che prima di decidere se tagliare i testi vorrebbe sapere cosa decideranno i giudici sulle false testimonianze.

L'ex compagno di Ruby non renderà l'interrogatorio in aula

Nel frattempo, i difensori di Luca Risso, ex compagno di Ruby, hanno informato il collegio che il loro assistito non rendera' piu' l'interrogatorio in aula, ma semmai dichiarazioni piu' avanti. E dato che una serie di imputati, che avevano annunciato di voler parlare in aula, poi non si sono presentati, l'aggiunto Tiziana Siciliano ha chiesto che Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, i cui esami sono previsti per l'1 dicembre, facciano sapere per certo se saranno o meno in aula "come forma di rispetto, se no ogni settimana dobbiamo chiederci se gli imputati ci saranno". Il legale delle due giovani ha confermato che saranno in aula per gli interrogatori