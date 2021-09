Ruby Ter, la difesa di Berlusconi valuta il legittimo impedimento

E' in fase di valutazione da parte del collegio difensivo di Silvio Berlusconi la decisione se depositare al Tribunale di Milano un'istanza di legittimo impedimento per motivi di salute in vista dell'udienza del processo Ruby Ter, in programma mercoledi' 8 settembre. Oggi Berlusconi, imputato con altri 28 persone per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nell'ambito delle presunte "cene eleganti" organizzate ad Arcore, si e' recato per la terza volta nelle ultime due settimane all'ospedale San Raffaele per una breve visita con il suo medico personale, il dottore Alberto Zangrillo. E' possibile quindi che nelle prossime ore - stando a quanto appreso in ambienti giudiziari - la difesa del leader di Forza Italia depositi la richiesta di rinvio alla settima sezione penale del Tribunale di Milano sulla base degli esiti dei controlli a cui si e' sottoposto.