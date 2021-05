Ruby Ter, la Procura: "Berlusconi malato grave, stralciare la sua posizione"

La Procura di Milano ha chiesto di stralciare temporaneamente la posizione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter che vede imputato l'ex presidente del consiglio insieme ad altre 28 persone per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. "Questo processo dura da tantissimo tempo e per questioni di salute e gravi dell'imputato Berlusconi ci sono stati lunghissimi periodi di interruzione", ha spiegato in aula il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. "Non ho il minimo dubbio - ha aggiunto Siciliano che rappresenta l'accusa insieme al pm Luca Gaglio - che la situazione di salute del dottor Berlusconi sia di particolare gravita' ma nulla mi fa dire che possa esserci soluzione veloce". Per questo motivo "la nostra istanza chiede la separazione della posizione dell'imputato Berlusconi anche subordinata alle sue condizioni di salute".

Alla richiesta della Procura si e' associato anche Federico Cecconi, legale di Berlusconi, che in precedenza aveva chiesto ai giudici un rinvio del processo per legittimo impedimento a causa delle condizioni di salute del suo assistito. Il collegio della settima sezione penale del Tribunale si e' riservato sulla decisione.

La richiesta di stralciare temporaneamente la posizione di Silvio Berlusconi nel processo milanese Ruby Ter "e' una valutazione che e' stata svolta dal pm che secondo me tiene in debito conto il perdurare delle condizioni di salute del dottor Berlusconi, che non gli impediscono attualmente di presenziare e partecipare al processo, pero' il processo e' a carico anche di altre persone, quindi comprendo la posizione assunta oggi dalla Procura". Cosi' l'avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi, ha commentato l'istanza della Procura fuori dall'aula del Tribunale di Milano in cui e' in corso il processo Ruby Ter. I giudici Tremolada-Gallina-Pucci ha rinviato la discussione alla prossima udienza del 26 maggio quando interverranno le difese di tutti gli altri 27 co-imputati sull'ipotesi di separare la posizione dell'ex presidente del Consiglio, accusato di corruzione in atti giudiziari, nel caso sulle presunte "cene eleganti" di Arcore.