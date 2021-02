Ruolo nazionale per Sala? Il sindaco smentisce: "Preso impegno con i milanesi"

"Ho preso un impegno con i milanesi. La strada e' tracciata in questo momento e' cosi'. Poi per il futuro si vedra'". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in collegamento con il programma "105 friends" su Radio 105, rispondendo alla domanda se fosse intenzionato a scendere nell'agone politico nazionale. "Sono convinto - ha tagliato corto il sindaco - che perche' l'Italia riparta bene, bisogna ripartire da Milano" e tanti progetti sono gia' in cantiere.