S. Felice del Benaco: colpo fucile uccide ragazzina, a sparare il fratellino

E' stato il fratello di 13 anni, e non il padre di 57 anni come iniziamìlmente si pensava, a far partire il colpo di fucile che nel tardo pomeriggio di sabato ha ucciso una ragazzina di 15 anni in un residence a San Felice del Benaco, costa occidentale del lago di Garda, in provincia di Brescia.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto in quell'appartamento, infatti, era emerso che a sparare per sbaglio fosse stato il genitore dei due adolescenti, Roberto Balzaretti, medico legale ed ex assessore comunale con delega ai Servizi sociali per i comuni della Valtenesi; l'uomo stava mostrando i fucili, detenuti regolarmente, alla moglie e ai due figli. Balzaretti resta comunque indagato per omicidio colposo in relazione a "profili di negligenza" per l'utilizzo improprio dell'arma.