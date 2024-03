Sabato Moratti scende in campo per l'Europa. Ma con l'occhio al governo Meloni

Sabato Moratti scende in campo per l'Europa. Ma con un occhio al governo Meloni. Inside

Meno di due anni. Tanto è stata lontana dalla campagna elettorale Letizia Moratti. Da quando decise di scendere in campo (contro Forza Italia, per la verità) per le regionali lombarde, senza grande fortuna, è passato poco più di un anno e mezzo. Era l'inverno tra il 2022 e il 2023 e lei correva per la poltrona più alta di Palazzo Lombardia. Adesso ci riprova, ma in chiave elezioni europee. L'incoronazione come probabile capolista nel collegio Nord Ovest arriverà sabato, alle ore 11. Dove? Proprio in quella Regione Lombardia della quale avrebbe voluto essere presidente, presso l'auditorium Testori.

Moratti scende in campo per l'Europa, una sfida non semplice

La sfida per Letizia Moratti non sarà semplice, malgrado la grande esposizione mediatica: i posti sono pochissimi e anche se i dirigenti lombardi, in primis Alessandro Sorte, raccontano nei conciliaboli pubblici e privati che gli azzurri andranno bene, benissimo, e forse pure in doppia cifra, e forse pure sopra la Lega (vero incubo del Carroccio). Ma a Letizia Moratti è stato chiesto un sacrificio da parte del nuovo leader Antonio Tajani, e lei correrà anche per questo, con l'obiettivo però non di andare ad occupare un posto di rilievo in Europa, ma di candidarsi ad entrare nel governo quando verrà effettuato un rimpasto, con tutta probabilità dopo le europee.



