Saccheggiava cimiteri in Francia, arrestato nel milanese un 29enne

Eseguito da parte dei carabinieri di Milano un mandato di arresto europeo, emesso dalla Corte d'appello di Colmar, nei confronti di un 29enne italiano. L'accusa è quella di associazione a delinquere, per aver asportato oggetti in bronzo e coperture di tombe, ben 25 in una sola occasione. Oggetti che poi rivendeva per essere fusi. Due suoi complici sono già stati arrestati.

L'uomo si trovava a Corsico

Le forze dell'ordine francesi sono giunte alla individuazione dei tre uomini grazie all'analisi delle telecamere, del traffico telefonico e delle auto utilizzate per i colpi. L'uomo si trovava a Corsico, nel milanese, dove lavora come magazziniere.