Sala: a Milano l'evasione tariffaria in Atm in calo, è al 2,6%

I tornelli anti-salto di Atm, attivati adesso nella fermata metropolitana di San Donato Milanese e che presto saranno installati in altre sei stazioni, rafforzano "l'impegno di Atm nel contrasto all'evasione tariffaria, scesa comunque al 2,6%" con l'azienda dei trasporti milanesi che "ha inoltre aumentato il numero di controllori, ora 150". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta così in una serie di storie Instagram l'iniziativa di Atm contro il 'salto del tornello'.

Milano, i nuovi varchi entro fine 2024 saranno 172

Progettati per impedire di entrare in metropolitana senza pagare il biglietto, i varchi sono dotati di due porte scorrevoli alte 2 metri e 30 e di un sensore che rileva l'attraversamento in contemporanea di due persone. Prossimamente, ricorda Sala, saranno attivati anche nelle stazioni Duomo, Centrale e Rogoredo della linea 3, Duomo e Cadorna della linea 1 e Cadorna della linea 2. Entro fine 2024 i varchi totali saranno 172.