Sala: "25 Aprile, polemiche come sempre, Milano è antifascista". VIDEO

Sala: "Polemiche come sempre, Milano è antifascista"

"Secondo me la facciamo più difficile di quella che è. Qualcuno non sente il 25 aprile, bisogna farsene una ragione. Le polemiche ci sono sempre state e ci saranno sempre. Quello che mi interessa è quello che sente Milano e sono convinto che Milano sia profondamente antifascista”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in merito alle polemiche sulle celebrazioni della festa della Liberazione. “Per me questa giornata insieme a quella di Sant’Ambrogio sono le due giornate che più sento ogni anno e più mi commuovono”, ha detto Sala, a margine della deposizione delle corone alla lapide che celebra Milano Medaglia d’oro al valor militare, a Palazzo Marino. E a proposito delle dichiarazioni rilasciate dagli esponenti del governo in questi giorni, ha commentato: “Forse un po’ più di attenzione ci sarebbe voluta ma non mi aspettavo granché di diverso”.

Sala: "25 Aprile, la lettera di Meloni al Corriere cosa aggiunge?"

“Penso che non sarebbe così difficile dirsi antifascisti ed essere presenti in mezzo al popolo di fronte a una giornata del genere, ma se decidono di non farlo c’è un po’ da allargare le braccia. Le interviste, le lettere ai quotidiani onestamente non servono a nulla, anche perché non dicono granché”, ha aggiunto Sala. “Parlo con rispetto della presidente Meloni, ma anche oggi la lettera al Corriere cosa aggiunge, cosa cambia rispetto a quello che abbiamo sempre sentito dire? Assolutamente nulla. Invece, semplicemente camminare in mezzo alla gente è qualcosa che fortifica la comunità e abbiamo bisogno di fortificare la comunità”, ha concluso.

Sala: "Meloni dica: 'Siamo antifascisti'"

Alla partenza del corteo milanese, Sala ha quindi aggiunto: "Io non voglio essere critico a ogni costo ma certe cose se si sentono bisogna dirle ad alta voce, mettendoci la faccia. Meloni in alcune occasioni pubblicamente ha mostrato una faccia decisa, ha urlato certe parole e certi slogan e quello che dovrebbe fare e' mettere la faccia e dire con chiarezza e in maniera definitiva: 'siamo antifascisti'"."Pero' se sono cosi' io credo sia anche inutile continuare con questo balletto. L'importante e' che noi lo sentiamo e spero che Milano continui a sentire questo spirito. Andiamo avanti e per noi quella della Liberazione e' una festa", ha aggiunto il primo cittadino che sfila insieme alla compagna Chiara Bazoli.