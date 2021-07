Sala: "3.471 case popolari ristrutturate, 2.657 assegnate con MM spa"

Ci eravamo dati un obiettivo, un traguardo da raggiungere, la data entro cui farlo e abbiamo 'acceso' un contatore sul sito del Comune per misurare il percorso. L’obiettivo era ristrutturare 3mila case popolari entro il 30 aprile di quest’anno: oggi il contatore segna 3.471. Parte degli appartamenti ristrutturati devono essere ancora assegnati, il nuovo regolamento regionale ha rallentato le procedure. Ma si va avanti. Consapevoli che il traguardo raggiunto non è la fine del lavoro e nemmeno l’inizio. È semplicemente quello che un’Amministrazione dovrebbe fare sempre, ogni giorno e senza clamore. Come piace ai milanesi". Lo dichiara il sindaco Giuseppe Sala, in merito alla disponibilità abitativa degli immobili gestiti da MM Spa. Degli alloggi ristrutturati a oggi ne son stati assegnati 2657.