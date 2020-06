Sala, a Milano proseguono investimenti. Diventerà un hub digitale per finanza

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, plaude alle parole del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sulla valorizzazione della citta' meneghina. Nel suo quotidiano video su Facebook, Sala ha sottolineato: "Intendiamo valorizzare la principale piazza finanziaria del Paese, quella di Milano, come centro di innovazione digitale del Paese'. Sono parole del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e ci dicono che Banca d'Italia intende fare di Milano la sede della trasformazione digitale del sistema finanziario. Quindi vuol dire anche piu' funzionari di Banca d'Italia in citta', ed e' una buona notizia per Milano, per il Paese e per l'Europa". Il sindaco ha poi concluso: "Tra l'altro segnalo che il recovery fund finanzia in particolare la trasformazione digitale. Nota a margine, che mi sta a cuore, il progetto e' additato a una milanese, Alessandra Perrazzelli, che siede nel direttorio della Banca d'Italia.

"Proseguono molti investimenti immobiliari su Milano", prosegue il sindaco di Milano. "Sono parecchi - ha aggiunto - ne segnalo tre. Unipol annuncia che entro luglio inaugurera' la Torre Galfa in Melchiorre Gioia. il secondo, e' la terza Torre di Citylife, che e' quasi alla fine, verra' inaugurata abbastanza presto e sara' immediatamente occupata da una societa' di consulenza. Il terzo progetto, Torre Milano dell'impresa Rusconi, sta tra la Maggiolina e l'Isola e salira' fino a 80 metri. Tutti progetti che hanno senso in quanto anche sostenibili dal punto di vista ambientale".

"Su sostenibilita' e ambiente, sto dando impulso affinche' i progetti di nuove metro, allungamento della M1 a Baggio e in particolare M5 a Monza su cui stiamo discutendo con vari Comuni per trovare il disegno finale, vadano avanti". Adirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso di un video su Facebook. "Parte significativa del traffico in citta' deriva da chi arriva da fuori", ha aggiunto il primo cittadino. Sala ha poi aggiunto: "Andremo avanti sulle piste ciclabili. Qui ci possono essere polemiche e ovviamente tutti a loro modo hanno ragione, ma segnalo un elemento di riflessione: la ciclabile di Venezia - Buenos Aires registra attualmente 6 mila ciclisti al giorno".