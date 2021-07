Sala: a Milano segni di ripresa e fra 5 anni un sindaco donna

"A Milano vedo gia' dei segni significativi di ripresa, dagli interessi immobiliari, ai turisti che stanno tornando, fino a una serie di iniziative imprenditoriali. Qui la ripresa c'e' gia' ma noi dobbiamo coniugare il lavoro sulla ripartenza e il lavoro sulla parita' di genere", ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante l'incontro 'Energie ri-generative per una ripartenza al femminile' tenutosi presso l'Universita' Statale.

"Bisogna fare azioni incisive che credo si debbano basare su pochi principi solidi - prosegue Sala - il primo e' lavorare sui tempi della citta'. La pandemia dovrebbe averci insegnato che si puo' fare, e il secondo e' la riforma del sistema pubblico, penso agli appalti: io trovo che non sia un errore favorire l'imprenditoria femminile dando punteggi aggiuntivi. Noi abbiamo fatto tutta una serie di cose pero' adesso e' il momento di essere incisivi e di andare sulla questione lavoro che e' quella fondamentale per Milano, per i milanesi e per le donne milanesi".

Sulle pari opportunita', il sindaco Sala ha inoltre aggiunto: “Mi auguro di essere rieletto ma mi auguro anche che il prossimo sindaco tra cinque anni sia una donna”, dicendosi dispiaciuto del fatto che alle prossime elezioni comunali di Milano ci sarà una sola candidata donna, ovvero Bianca Miriam Tedone candidata per Potere al Popolo.