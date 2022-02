Sala a Pechino per ritirare la bandiera: "Olimpiadi una grande opportunità"

Milano-Cortina, Sala: "Sogno di chiudere in gloria il mio secondo mandato"

"Milano forse non e' la citta' piu' bella d'Italia ma si possono associare 26 secoli di storia, e' una finestra sul futuro. Per moda, food e design, Milano e' il posto giusto", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala nel suo intervento alla conferenza stampa presso il Main Media Center di Pechino in vista del passaggio della bandiera olimpica (Flag Handover) ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 che si terra' domenica al 'Bird's Nest' della capitale cinese.

"La nostra storia recente e' figlia di quello che e' successo nel 2015, i 21 milioni di visitatori dell'Expo ci hanno portato un flusso turistico inimmaginabile, Milano era la citta' del business, magati non cosi' attrattiva ma in questi anni abbiamo cambiato l'immagine di Milano". "Milano Expo 2015 e' arrivata dopo l'esposizione universale cinese di Shanghai, ora arriva dopo le Olimpiadi invernali, forse sara' un caso o non chi lo sa - ha aggiunto Sala -. Noi crediamo che sia una grande opportunita', a Milano vediamo che i nostri concittadini vogliono ripartire, noi ci auguriamo in un'ottima ripartenza".

"Nella nostra proposta viene indicato l'attuale San Siro, adesso stiamo lavorando all'ipotesi di un nuovo stadio, ma penso che la cerimonia di apertura si terrà nell'attuale San Siro. Non credo che l'impianto nuovo sarà completato per il 2026", ha sottolineato Sala.

"Il mio secondo mandato da sindaco finirà nel'estate del 2026, quindi ovviamente - credo sia molto umano - sogno di chiudere in gloria attraverso delle straordinarie Olimpiadi invernali", ha detto il sindaco di Milano.

Milano-Cortina: Sala, Olimpiadi erano un sogno da bambino

"Le Olimpiadi a Milano per me erano un sogno da bambino, potrebbe essere anche la sede ideale per le Olimpiadi estive, ma quando ha visto che l'opportunita' stava per le invernali, non ho avuto alcuna esitazione", ha spiegsato Giuseppe Sala a margine della conferenza stampa presso il Main Media Center di Pechino alla vigilia della cerimonia del passaggio della bandiera olimpica (Flag Handover) ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026. "C'e' molta voglia di ripartire, quando penso all'Expo e quanto era difficile spiegare cos'e' un'esposizione universale mentre quando tu mostri i cinque cerchi tutti capiscono e tutti si illuminano - ha aggiunto Sala - quello che il Cio chiede, ma credo il buonsenso chiede, e' quello di non investire soldi in impianti che poi rimangono magari non utilizzati al meglio, facendo cosi' possiamo avere questo disagio delle distanze ma nel contempo minimizziamo l'investimento, facciamo un progetto sostenibile e mettiamo assieme luoghi iconici e con un'idea contemporanea".

Milano-Cortina: Sala, dossier costruito con attenzione, auspico non cambi nulla

“Il dossier è stato costruito con attenzione, il mio auspicio è che non cambi nulla. Penso che tutti possiamo fare la nostra parte”, ha detto il primo cittadino. “Il villaggio olimpico? Abbiamo fatto una riunione la settimana scorsa, il vantaggio è quello di aver scelto una soluzione che rimarrà come residenze universitarie – ha aggiunto – Milano in questi anni si è molto sviluppata a nord del Duomo, io penso che nei prossimi dieci anni lo sviluppo sarà a sud, dove in un attimo sei nel verde, nei parchi milalesi. Il Pala Italia? Ha due grandi vantaggi, è una arena da 16mila posti, probabilmente la più moderna in Italia, e Milano ne aveva bisogno, e poi che è un investimento privato. Abbiamo una serie di incontri questa settimana per capire come arrivarci ed essere certi di tenere i tempi, che vuol dire arrivare circa sei mesi prima con l’impianto pronto”.

Milano-Cortina: Morelli (Mims), domani sopralluoghi in Lombardia

Il vice ministro alle Infrastrutture e Mobilita' sostenibili, Alessandro Morelli, domani sara' in Lombardia per incontrare gli amministratori locali e visitare i siti interessati dagli interventi olimpici. Diverse le tappe della giornata: ore 9.00 vertice presso la Prefettura di Lecco; ore 11.00 sopralluogo, con punto stampa, sui cantieri della SS340 Variante Tremezzina, presso Colonno (Como); ore 13.30 vertice presso la Prefettura di Sondrio. A tutte le attivita' prenderanno parte anche Anas e l'amministratore delegato della societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, Luigivalerio Sant'Andrea.