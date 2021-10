Sala a Roma per i fondi del PNRR: "Non c'è tempo da perdere"

Il sindaco Giuseppe Sala ha in programma una serie di incontri con i ministri Giovannini e Colao in cui si discuteranno dei quasi 5 miliardi i fondi del Pnrr che potrebbero essere assegnati a Milano. Previsto anche l'incontro col segretario Pd Letta e il candidato sindaco Gualtieri.

"Bisogna fare in fretta" ha ripetuto Sala in questi giorni. Ci si aspetta dunque che quando incontrerà i ministri delle Infrastrutture e mobilità e dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale, la richiesta al governo, sarà quella di stringere sui tempi per poter disporre quanto prima dei fondi PNRR. Del resto non c'è tempo da perdere e i timori del sindaco è che con eventuali lungaggini rispettare le scadenze (il 70% dei fondi andrà impiegato entro la fine del 2022 e il restante 30% entro il 2023) potrebbe diventare molto complicato.

Gualtieri: felice del sostegno di Sala

"Io sono molto contento: Sala, reduce da un'intensa campagna elettorale a Milano, ha deciso di venire a Roma per sostenermi. Milano e' un esempio di buon governo a cui Roma puo' far riferimento. Le citta' devono fare fronte comune nei confronti del governo e dell'Ue", ha dichiarato il candidato a sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri parlando, a Radio Roma Capitale, dell'iniziativa che si terra' oggi al Teatro Parioli insieme al sindaco riletto di Milano Beppe Sala.